Université de Diourbel : Une dizaine d'examens annulée à cause d'une fuite d'épreuves, le SAES-UADB invite la justice à sévir

Suite à une fuite d’épreuves lors des examens de licence sciences de gestion, le 9 mars 2023 dernier, au niveau de l’UFR ECOMIJ, les responsables du corps professoral ont décidé d'annuler une dizaine d’examens. Dans un communiqué du SAES-UADB, parvenu à Dakaractu, "l'auteur présumé de la soustraction frauduleuse d’épreuves, de leur diffusion et ses complices étudiants ont été entendus par les responsables de l’UFR ECOMIJ". Selon la note, "un rapport a été transmis à l’autorité de l’UADB depuis le 13 mars 2023 sans qu’aucune action concrète ne soit initiée pour traduire les mis en cause devant les commissions et juridictions compétentes." Une plainte a été déposée au niveau du procureur pour que "cet acte grave, qui implique directement un agent permanent de l’université, ne reste pas sans suite". Ainsi, la coordination du SAES-UADB qui suit l'affaire de prés, exige : "La suspension à titre conservatoire de l’agent incriminé en attendant sa traduction, dont elle exige l’imminence, devant le conseil de discipline; La traduction des étudiants concernés en conseil de discipline." Cependant, la coordination dénonce également une gouvernance "cavalière de l'autorité". " La coordination appelle tout le PER à se tenir prêt au combat pour redorer l’image de l’UADB durement écornée ces dernières années par une gouvernance solitaire de l’autorité", lit-on dans le communiqué.

