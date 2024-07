Urgence au Lac Rose/Le pont provisoire en péril : Les riverains en alerte La situation est devenue critique au Lac Rose. Le pont provisoire, mis en place pour empêcher les eaux de ruissellement de se déverser dans le lac et permettre le passage des véhicules vers les villages environnants, est désormais en état d’alerte. Cette infrastructure, essentielle pour les déplacements dans la région, pourrait provoquer des dégâts catastrophiques si des mesures d’urgence ne sont pas prises rapidement.



Ce pont avait été construit pour faciliter le passage des véhicules entre le Lac Rose et plusieurs villages tels que Déni Guedj Sud (également connu sous le nom de Keur Simbiri), Mbèye, et d'autres localités voisines. Outre son rôle de voie de communication cruciale pour ces communautés, il est aussi vital pour l’évacuation des eaux de ruissellement, qui, sans cette structure, risqueraient de provoquer des inondations majeures dans le lac.



Cependant, le pont se trouve aujourd'hui dans un état alarmant. Les images fournies par Gérard Gomis, résident de Déni Guedj Sud (Keur Simbiri), illustrent clairement l'urgence de la situation. L’infrastructure est presque déformée, avec des signes évidents de détérioration. Les conditions météorologiques actuelles, notamment l’hivernage, aggravent la situation en accélérant le délabrement du pont.



Les conséquences potentielles d’un effondrement du pont sont multiples. Tout d’abord, cela entraînerait des interruptions majeures dans les déplacements entre les villages. Le détour par Bambilor, Gorom ou Benoba, déjà long et coûteux, deviendrait inévitable. Cette alternative non seulement allongerait les trajets mais augmenterait également considérablement les coûts de transport pour les habitants et les commerçants locaux.



Le cri d’alarme lancé par Gérard Gomis souligne des préoccupations légitimes. En effet, la détérioration continue du pont pourrait également entraîner des inondations dans le lac, affectant l’écosystème local et engendrant des pertes économiques importantes pour les communautés qui dépendent du lac pour leur subsistance.



Face à cette situation critique, M. Gomis appelle les autorités à intervenir sans délai. Il demande une évaluation urgente de l’état du pont et la mise en œuvre de travaux de réparation pour éviter une catastrophe. Le soutien gouvernemental est essentiel pour garantir la sécurité des infrastructures et la continuité des déplacements dans cette région vulnérable.



