Urgent- Barthélémy Dias et des membres de la rédaction de Dakaractu, finalement arrêtés par la Dic. La condamnation du Maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall est sur le point de connaître une autre tournure. L’un de ses lieutenants, Barthélémy Dias a été arrêté à sa sortie des locaux de Dakaractu avec trois autres membres de cette rédaction.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

L’information qui a été annoncée depuis un instant, vient d’être confirmée par des membres de la Rédaction de Dakaractu. Le Maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, le directeur de publication de Dakaractu, Serigne Diagne, le petit frère du Directeur, Demba Diagne et le Chauffeur de la rédaction, Omar Seck ont été arrêtés et emmenés par des gendarmes en civil, dont on dit qu’ils seraient de la Brigade de Recherches de Colobane, où ces derniers seraient présentement.



Bien avant cette arrestation, il nous a été rapporté que le Maire de Mermoz-Sacré-Cœur était dans les locaux de cette rédaction pour commenter la condamnation de Khalifa Ababacar Sall.



Affaire à suivre…









Leral

