Urgent - Diass: Un véhicule particulier percute une voiture de la gendarmerie et se renverse... (VIDEO) Un violent accident vient de se produire à l'entrée de Diass. En effet c'est un véhicule particulier conduite par une dame, qui a percuté une voiture de la gendarmerie avant de se renverser sur la route. Pour l'instant, on ignore le nombre de blessés. Mais les deux voitures impliquées dans l'accident sont complètement endommagées. Nous y reviendrons avec plus de détails.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|





