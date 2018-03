Urgent: Malick Lamotte rejette les exceptions de nullité de la procédure

Pour l'heure, il ne reste qu'à savoir si le maire de Dakar Khalifa Sall et Cie seront condamnés ou relaxés. Le juge Malick Lamotte a déclaré recevable toute la procédure qui a conduit les prévenus devant sa juridiction. A l'en croire, les exceptions de nullité qu'avaient soulevés les conseils de la défense sur le procès-verbal d'enquête préliminaire, allant au réquisitoire introductif à l'ordonnance de renvoi, sont mal fondées.



Sur la violation de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, le juge a souligné que les poursuites et l'inculpation du mis en cause sont antérieures à son élection en tant que député lors des dernières élections législatives.













Kady FATY, leral.net