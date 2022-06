VAR: Ce que Barth et Sonko disaient des marches et des jeunes qui suivent les politiciens Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022 à 22:17 | | 1 commentaire(s)| Barthélemy Dias et Ousmane Sonko rattrapés par la VAR. Pour le premier nommé, il disait que faire des marches, c'est "manquer de respect à la Constitution". Pour le leader de Pastef, "Je ne peux comprendre qu'un jeune qui a vu ses parents investir dans ses études, son éducation, suivre un politicien qui a fait envoyer ses enfants au Canada, ou dans un autre pays".



