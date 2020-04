VIDEO - Abdou Karim Sall : " Le Président Macky Sall a exigé de la transparence dans la gestion du Covid-19..."

Dimanche 19 Avril 2020

Face à Elhadji Fallou Khouma dans l'émission politique Jokko, Le ministre Abdou Sall a apprécié positivement la gestion de la crise sanitaire en félicitant son collègue Le Ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et tout le personnel qui selon lui, ont pu gérer avec efficacité la crise afin que la pandémie ne puisse à l'instar des autres des pays causer des ravages . Il n'a pas manqué par ailleurs de souligner ses inquiétudes face à l'avancée des cas Communautaires surtout dans la banlieue dakaroise; il appela la population au sens de responsabilité pour stopper cette maladie. Du supposé scandale de l'aide alimentaire à la loi 2020 04 du 08 janvier 2020 relatives à l'interdiction des plastiques, Le Ministre Abdou Karim Sall et responsable politique de l'Apr à Mbao a apporté des réponses... Regardez