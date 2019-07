VIDEO - Affaire T-shirt LGBT: Pourquoi Wally Seck n’a pas animé la conférence de presse ?

Cette vidéo fait état d'une réplique à l'endroit de la famille Thione Seck qui, après le scandale de leur fils, Wally Seck, veut nous divertir dans cette affaire en y impliquant d'autres personnes. Parmi celles-ci, il y a Imam Kanté et d'autres personnalités dont la position suscite des doutes, à savoir l'Association des Imams et Oulémas du Sénégal et Mame Mactar Guèye de l'ONG Jamra.