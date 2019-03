VIDEO - Aissata Tall Sall: "On peut être fier de notre démocratie" "Ce discours est un discours majeur" a fait savoir Me Aissata Tall Sall à l'issue du face-à-face du Président Sall avec la presse. Pour la Maire de Podor, le plus beau, c'est l'appel à contribution et au dialogue fait aux Présidents Diouf et Wade, qui donne un cachet particulier à cette rencontre. Me Aissata Tall Sall espère que l'appel sera entendu par les acteurs politiques tout comme par la société civile.

