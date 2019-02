VIDEO : Balla Gaye 2 danse pour Macky Sall en Casamance et vote pour un second mandat Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)| A Goudomp, le village de sa mère, Balla Gaye 2, le fils de Double Less a esquissé des pas de danse à l'honneur de la Casamance avant de prier pour un deuxième mandat de Macky Sall au sortir du scrutin du 24 février 2019.



