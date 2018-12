VIDEO - Balla Gaye 2 vs Modou Lô : Youssou Ndour donne son pronostic (Vidéo) Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 08:51 | | 0 commentaire(s)| Il ne reste plus que quelques jours avant le choc tant attendu, qui opposera le 13 janvier prochain, Balla Gaye 2 à Modou Lô au stade Léopold Sédar Senghor. Dans cette vidéo de Sunubuzz, le roi du Mbalax, aux côtés de Gaston Mbengue, analyse l’état de forme des deux joueurs et donne son pronostic.



