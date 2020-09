VIDEO/ Copie privée: Un manque à gagner ou redevance à redistribuer entre différents acteurs

La réunion de la Commission Copie privée d'aujourd’hui, rentre dans un souci de remettre le document de travail au Ministre de la Culture et de la Communication. Les artistes copient habituellement, leurs oeuvres à travers divers supports. Ainsi, Abdoul Aziz Dieng, conseiller technique au Ministère de la culture et de la communication et président de la commission privée précise qu'avec la copie privée, il y a la possibilité pour l'artiste de combler un manque à gagner, provenant d'une redevance à redistribuer entre les acteurs. Cette manne financière est plus conséquente que le montant récolté avec les droits d'auteurs traditionnels. Et, il sera appliqué un taux de redevance pour chaque outil ou appareil de production. Seulement, recadre-t-il, le Sénégal a pris l'option d'un consensus, regroupant plusieurs acteurs. La décision à prendre concernant la détermination des taux va suivre après la validation des propositions.