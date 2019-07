VIDEO - Dame Fall: " Quand on parle de corrompu, il y a forcément un corrupteur" Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 04:30 | | 0 commentaire(s)| L’Office National de lutte contre la Fraude et Corruption (Ofnac) et la Direction générale des Impôts et Domaines, ont co-animé un atelier pour identifier les risques de corruption dans le domaine fiscal. Selon Dame Fall, " quand il y a de l'argent en circulation, il y a forcement des risques de corruption ", d'où la nécessité d'empêcher le contact entre usagers et inspecteurs des Impôts. Tous ces acteurs, dit-il, seront sensibilisés sur les risques de corruption pour le bien de tous. " Quand on parle de corrompu, il y a forcément un corrupteur", a indiqué le coordonnateur des Impôts et Domaines.



