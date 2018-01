VIDEO: Découvrez "Keur Serigne Touba de Bamako" situé a Amdallaye

Leral s'est rendu à Amdallaye, un quartier de Bamako où reside le plus grand nombre de Sénégalais au Mali. Comme dans plupart des pays, on y trouve Keur Serigne Touba, et en l'abscence des talibés en ce jour de travail, notre reporter s'est félicité de la disponibilité de Serigne Khadim pour decouvrir cette maison construite par les dsciples mourides du Mali.

Mardi 9 Janvier 2018 à 17:37