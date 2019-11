VIDEO - FILDAK 2019 - Birane NIANG, SG du Ministère de la culture et de la communication rend hommage aux écrivains Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 14:19 | | 0 commentaire(s)| Le secrétaire générale du ministère de la culture et de la communication, M. Birane Niang a présidé hier la cérémonie de la 17em édition de la foire internationale du livre et du matériel didactique de dakar. Une occasion pour rendre hommage à deux écrivains et hommes de culture, Rahmatou Seck samb et Amadou Lamine Sall.



