VIDEO/ Gamou 2021 à Mermoz Touba Ndiouroul: L’appel de Serigne Saliou Ndigeul Thioune aux fidèles...

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Saliou Ndigueul Thioune, Khalife général des Thiantacones, perpétue le leg de son défunt père à Mermoz Touba Ndiouroul, ancienne piste. Il rappelle les débuts de ce traditionnel Gamou, consistant à psalmodier des Xassidas et des lectures de Coran. Le marabout, se souvenant de son père, Cheikh Béthio Thioune insiste sur la présence surtout, des chauffeurs de Taxis et autres fidèles et croyants musulmans.