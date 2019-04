VIDEO - Kazou Rajab: Le message fédérateur du Khalife Général des Mourides

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké par la voix de son porte parole a tenu à mettre en garde ces personnes qui tentent de semer la discorde entre les différentes confréries au Sénégal. D'après Serigne Basse Abdou Khadre, nous sommes un et indivisible d'autant plus que ce qui nous unis est plus fort que nos divergences, c'est à dire l'Islam. Et donc la famille, ne saurait cautionner un discours qui va dans le sens de jeter le trouble entres les confréries, s'offusque le guide religieux.