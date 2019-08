VIDEO - Louga: Focus sur le Daara internat/externat Serigne Dia Balla Thiane

Situé à Keur Serigne Louga et crée depuis 2007, le daara internat/externat Serigne Dia Balla Thiane veut donner une bonne image à l'enseignement coranique. A en croire les responsables, plus de 100 pensionnaires ont eu à maîtriser le Saint Coran. Et, ils déboursent 3.500.000 FCfa / mois pour la prise en charge des enfants qui ne mendient pas. Sur ce, le propriétaire Serigne Thierno Dia a invité les bonnes volontés à venir soutenir le daara, pour l'amélioration des conditions des enfants qui sont répartis dans quatre maisons.