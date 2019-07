VIDEO - Louga: Les MDL initient les acteurs économiques aux techniques de la gestion administrative

Dans le but de booster le développement local, une session de formation de deux jours a été organisée à l'intention des acteurs économiques de la capitale du Ndiambour. "Les Maisons de Développement Local (MDL) viennent d'organiser deux jours de renforcement de capacité au profit des porteurs d'initiatives économiques, des groupements de femmes, des jeunes, sur la gestion administrative. Il y a eu d'autres sessions de formations en élaboration de plan d'affaires simplifié. Mais avec les migrants de retour et les jeunes, beaucoup d'activités ont été déroulées dans les MDL relancées", a fait savoir Cheikh Guèye, Directeur de l'Agence Régionale de Développement de Louga. "A la fin de la réunion, les participants ont beaucoup magnifié la formation. Ils sont à même de tenir leur comptabilité et de mieux gérer leur entreprise", s'est-il réjoui.