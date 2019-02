VIDEO- Louga : Ousmane Sonko solde ses comptes avec Mamour Diallo et Aliou Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 09:32 | | 0 commentaire(s)| En meeting à Louga, Ousmane Sonko, le leader de la coalition Sonko Président de la Coalition Sonko président, avec ironie, a tenu à solder ses comptes avec Macky Sall, le directeur national des Domaine Mamour Diallo et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignation (Cdc).



