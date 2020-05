VIDEO - Lutte contre la pandémie du Covid-19. A Sangalkam, les 773 ménages reçoivent leurs kits alimentaires. Les opérations ont démarré ce samedi.

Le maire de Sangalcam, M. Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’Aménagement des territoires, a procédé, ce samedi, à la place mythique Malick Bâ, à la distribution des aides alimentaires (100 kg de riz, 10 litres d’huile, un pack de 18 briques de savon de 300 g, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires), destinés aux ménages vulnérables et impactés par le Covid-19.

La cérémonie s’est déroulée dans la discipline suivant les règles de la distanciation sociale et du respect stricte des mesures-barrières (port de masques, lavage des mains, utilisation de gel hydro-alcoolique), en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor, Marcel Mbaye Thiaw, du représentant du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Docteur Diop, Directeur du Régistre national unique (Rnu), de l’honorable député Ndiagne Diop, maire de la commune de Bambilor et de Mme Ndèye Sokhna Guéye, Directrice régional du Développement communautaire, entre autres personnalités et responsables du département de Rufisque.