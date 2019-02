VIDEO - Macky Sall promet un lycée moderne et un centre de formation professionnelle à Koungueul Les promesses du Président sortant Macky Sall continuent de plus belle au fur et à mesure que la campagne électorale se poursuit. A Koungheul où, il était hier le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a promis de construire dans ladite localité un lycée moderne et un centre de formation professionnelle, s'il est réélu le 24 février prochain. Il s'est aussi engagé à augmenter le budget de la commune pour la poursuite des travaux du stade, non sans réitérer son souhait de relancer le chemin de fer.

