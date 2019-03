VIDEO - Magal de Porokhane: Le bilan des accidents s'alourdit avec 6 autres blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Un accident a eu lieu cet après-midi vers les coups de 17 heures en pleine ville de Kaolack. En provenance de Goudiane, le car Ndiaga Ndiaye s'est renversé avec à son bord plusieurs passagers. Bilan, 6 personnes blessées en plus des dégâts matériels. Le chauffeur du car Ndiaga Ndiaye qui témoigne, soutient avoir mal amorcé le virage et a fini dans le décor. Aucune perte en vie humaine n'a été déploré, contrairement au premier accident survenu à Gossas et qui avait fait 3 morts.