VIDEO - Mbargane Thiam, adjoint au Maire de Niomré : "Les femmes bénéficieront de périmètres maraîchers"

En partenariat avec la fondation espagnole "Consortium des entités pour une action intégrale avec les migrants" et Enda Graf /Sénégal, la commune de Niomré a lancé le projet "Promotion des droits humains à l'alimentation". Ce, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire au niveau des six villages de Niomré. D'après Mbargane Thiam, 1er adjoint au Maire et représentant de la fondation espagnole, ce projet sera très rentable pour les femmes et jeunes qui bénéficieront de périmètres maraîchers pour développer leurs activités.