VIDEO - Me Wade : "Nous allons nous attaquer aux bureaux de vote et brûler les procès verbaux" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 09:05 | | 0 commentaire(s)| Me Abdoulaye Wade a préconisé d'aller attaquer les bureaux de vote en brûlant les procès verbaux pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle le 24 février 2019.



