VIDEO- Momadou Lamine Niang, professeur de Philosophie au Lycée de Tataguine:

Momadou Lamine Niang, professeur de Philosophie au Lycée de Tataguine, auteur et poéte. Il projette de faire une cérémonie de dédicace de sa nouvelle publication. Le passionné de l'écriture se rappelle de ses premiers écris et, exposé comment il a été découvert et motivé à persévérer dans son art. Ce dernier, exhorte à ce qui ont du talent à s'engager dans l'écriture.

