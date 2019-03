VIDEO - Moustapha Cissé Lô: "Macky Sall sera le futur Président et personne d'autre" Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)| Moustapha Cissé Lô affirme que le Président Macky Sall sera le futur Président au soir du 24 Février et personne d'autre. Selon Cissé Lô, il y a 6 mois de cela qu'il a prédît cette victoire et donc contre vents et marées, Macky Sall sera le prochain président de la République.



