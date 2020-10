VIDEO / Nguéwar, situé à 3 km de Pire, manque de tout: Les populations interpellent les autorités La vie n’est toujours pas rose pour certains citoyens sénégalais. Habitant dans des localités non loin de certaines villes, ces populations sont logées dans la catégorie des oubliés de la République. Etant dans un désespoir total, elles montent au créneau pour dénoncer une injustice inqualifiable, qui rend leur vie assez compliquée. Nguéwar, situé à 3 Km de Pire est l'un de ces villages laissés à eux-mêmes.

D’après le témoignage de ses occupants actuels, les premiers habitants venaient de Pire. Ils avaient quitté cette localité pour s'installer dans ce village qui manque presque de tout. Sans électricité, ni poste de santé et d'écoles, Nguéwar, vivant le pire des calvaires, végète dans sa souffrance. Dans ce village, l’évacuation des malades vers d’autres structures sanitaires pose problème.



Les villageois, étant dans le besoin de se connecter avec l’extérieur via le téléphone, font des kilomètres pour charger leurs appareils. Peinant à se tirer d'affaires, Nguéwar, village d’érudits, sollicité la construction d’une école coranique pour maintenir le legs de leurs aïeux. Et, ils déplorent la pratique des hommes politiques, lesquels ne s’intéressent à ce village qu'à l'occasion des campagnes électorales.



