VIDEO - Nouvelles réglementations de l'Ohada: Rencontre entre le DG du secteur parapublic et les PCA Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 14:47 | | 0 commentaire(s)| En vue de renforcer les principes de gouvernance dans les entreprises, le Directeur du secteur parapublic a rencontré ce matin, les Présidents des conseils d'administration. "Depuis 2014, on faisait des ateliers de renforcement de capacités à l'intention des agents comptables sur la gestion des organismes publics. Mais, cette fois-ci on a visé les Présidents des conseils d'administrations. Au vu de la qualité et de l'expérience des personnes avec qui nous avons affaire, nous avons plus parlé de questions de partage d'expériences et d'informations. En ce sens, que nous partagerons avec eux les nouvelles règles édictées par l'OHADA. Eux, ils partagerons avec nous leur vécu. Et, in fine, on partagera les bonnes pratiques", a fait savoir Amadou B. Guèye.



Accueil Envoyer à un ami Partager