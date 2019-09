VIDEO - Oustaz Oumar Sall clash sévèrement Ahmed Khalifa Niass:«Dafay saboté tékssi » et parle des «Tarikhas» Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)| Un grand invité de marque reçu par le groupe Sanslimitesn, Oustaz Oumar Sall célèbre prêcheur revient sur l’actualité qui fait les «Une» de la presse nationale sur la chaîne Youtube Sans Limites Tv pendant une dizaine de minutes. En effet Ahmed Khalifa est encore au cœur d’une nouvelle polémique, il a dénoncé l’illégalité du téléthon organisé en faveur de Oustaz Taib Socé dans un communiqué adressé à la rédaction GSL. Dès lors au cours de cet entretien, le tradipraticien de formation s’en est pris au grand frère du défunt Sidy Lamine Niasse qu’il considère comme «quelqu’un qui sabote et qui ne se soucis pas des moments difficiles rencontrés par la famille de Taib Socé», Toujours au micro de votre chaîne préférée ,le prêcheur a salué l’initiative de ses compères d’Oustaz en l’occurrence Oustaz Alioune Sall et Iran Ndao qui ont été selon lui les acteurs majeurs de la «probable libération » de Taib. Pour finir Imam s’est prononcé sur les «Tarikhas au Sénégal. Pour bénéficier des toutes dernières vidéos de Sanslimitesn, nous vous prions de vous abonner sur la chaîne YouTube Sans Limites Tv,de mettre une pouce bleue afin que la vidéo soit mieux référencée,d’activer la cloche de notifications,de partager enfin de commenter en masse…Jeureungeun Jeuf !



