VIDEO - Pandémie du COVID-19: Cheikh Bakhoum, le DG de l’ADIE, revient sur leur important rôle et se prononce sur « le cas Mansour Faye »… Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 19:12 | | 0 commentaire(s)| Invité de l’émission Jokko de Leral Tv, Cheikh Bakhoum, le Directeur Général de l’'Agence de l'informatique de l'Etat (ADIE), revient entre autres questions, sur la fulgurante montée des cas communautaires, bon ou mauvais, le rôle joué par les NTIC et réseaux sociaux… Mais aussi en tant que responsable de l’APR , le parti présidentiel, il a aussi apporté sa réponse à une question qui dérange : Pourquoi le Président Macky a-t-il confié les rênes de la Force COVID-19 (dotée de plusieurs centaines milliards de francs CFA) à son beau-frère Mansour Faye ? Entretien …

Avec le seuil de plus de mille cas franchi cette semaine, le Coronavirus marque indéniablement son territoire au Sénégal. Saluant d’entrée le travail magnifique et les dispositions prises par les autorités, pour Cheikh Bakhoum, le DG de l’ADIE, « respecter les mesures appliquées, peut endiguer cette pandémie, car la discipline montre ses résultats dans beaucoup de pays gravement touchés ».



Selon lui, la stratégie de l’ADIE est justement d’accompagner les directives du Président Macky Sall pour l’administration. En plus des mesures de protection établies comme le gel, la vérification des températures, une moitié de leur équipe en télétravail, l’autre en présence physique sur les lieux de travail.



Leur rôle en cette pandémie est d’assister l’administration dans ses tâches, car l’Etat se doit de toujours travailler. En atteste avec les outils de travail mis à leur disposition, un rôle important est à jouer pour l’ADIE, comme les visioconférences du chef de l’état. C’est pourquoi, ils vont jusqu’à des heures très tardives, pour accompagner les autorités.



Avec presque toutes les activités de l’Etat concentrées sur le Coronavirus, qu’en sera-t-il des autres programmes entamés ou envisagés ? Que pense-t-il de la présumée politisation de la Force COVID-19 confiée à Mansour Faye, le beau-frère du Président de la République ? Pourquoi un Comité de suivi plutôt qu’un Comité de gestion ? Le COVID-19 est-il une menace pour la stabilité du pays ? Comment travaillent-ils avec les services du ministères de la Santé ?



Pour le DG de l’ADIE, il y aura inéluctablement des ralentis sur les chantiers, mais l’espoir d’une bonne reprise vers la fin de l’année est permis…Mais écoutons ses réponses sur les autres questions.











