VIDEO/ Protocole sanitaire à Linguère: L’Inspecteur Mamadou Aliou Diallo satisfait de la mise en place

Ainsi, selon l’Inspecteur Départemental de l’Éducation et de la Formation (IEF) Mamadou Aliou Diallo, «Il faut se réjouir de la diligence avec laquelle les Collectivités Territoriales sont en train de tout mettre en œuvre pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions».



«L’exemple que nous pouvons donner est la Commune de Linguère qui n’a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition tous les besoins que nous avions répertoriés pour que le protocole sanitaire soit respecté dès la reprise du 02 juin en milieu scolaire sur l’étendue de la Commune. Aussi bien au niveau des écoles élémentaires, du Moyen, du Secondaire que du Centre de Formation Professionnelle (CFP), tout ce qui a été attendu a été remis aux chefs d’établissements à ce jour. Il s’agit précisément des masques, du gel hydro alcoolique, des thermo flash et des dispositifs de lavage des mains en milieu scolaire», illustre l’autorité académique.



Au sujet du ralliement du personnel enseignants et des élèves confinés en dehors de leurs lieux de services et d’apprentissage, l’IEF Diallo de préciser: «Nous avons travaillé en amont par rapport à la localisation des enseignants. Toutes les statistiques ont été remontées au niveau du Ministère de l’Éducation où un lien électronique a été mis à la disposition des enseignants pour jouir du droit laisser-passer pour rejoindre leurs postes d’affectation respectifs.



L’opération des convois a démarré pour les régions administratives de Dakar, Thiès et Diourbel. Et dans les prochains jours tout le personnel enseignant sera en place en vue de la reprise du 02 juin». L’Inspecteur Diallo a conclu son entretien avec la presse locale par des encouragements aux acteurs du système au respect strict des mesures sanitaires édictées et à la poursuite dans les meilleures conditions des enseignements-apprentissages dans les écoles.