VIDEO - Qualité de l'eau à Dakar: "Il n'y a pas d'eau noirâtre" dixit le Directeur général de la Sones

M. Charles Fall puisque c'est de lui qu'il s'agit, est catégorique. "Je suis formel ! Il n'y a pas une eau potable noirâtre. L'eau peut avoir une couleur plus ou moins rougeâtre. Et c'est une coloration due aux dépôts de fer. Mais, en terme de critère bactériologique, cette eau répond bien aux normes de l'Oms", a-t-il défendu. Toutefois, précise-t-il, "nous savons que dans certains quartiers de la banlieue de Dakar, de Hann... caractérisés par la source d'alimentation des forages de Pout Sud, Sébitkotane et de Kirène, l'eau est très chargée en fer. Raison pour laquelle, l'Etat du Sénégal a initié la construction d'une très grande usine de déferrisation à Sébikotane. Les travaux sont achevés. Nous sommes dans la phase-test et dans les mois à venir, les populations afficheront une satisfaction, comme celle affichée par les population de Fatick".