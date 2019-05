VIDEO - S. Abdou Aziz Fall : "Ay milliards dou défar Sénégal, nagnou diokh Yalla..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 11:24

Lors de l'inauguration de la Grande mosquée de la famille de feu Gora Diagne de Louga, Serigne Abdou Aziz Fall, représentant de Serigne Mouhamadou Mansour Sy, fils de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, a lancé un appel au retour des préceptes de l'Islam et à l'unité des musulmans. D'après le religieux, les milliards ne vont pas développer le Sénégal. "On doit adorer uniquement le Seigneur et arrêter de Lui trouver un égal. C'est la seule façon de faire émerger ce pays", a-t-il rappelé dans son discours plein de sens.



