VIDEO - S.E Madame Irène Mangasson: « les destins de l'Ue et de l'Afrique sont liés » Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 13:03

Son Excellence, Madame Irène Mangasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal a estimé que « les destins de l'Ue et de l'Afrique sont liés ». Présente, hier, à la conférence organisée par Sup de Co sur le thème ''Jeunesse, entrepreneuriat et leadership'', la diplomate a soutenu que l'esprit d'une nouvelle alliance entre l'Ue et l'Afrique, suppose un partenariat qui se diversifie, mais également des moyens importants pour une croissance inclusive.



