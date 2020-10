VIDEO - SCANDALE FINANCIER À LA MAIRIE DE BAMBILOR: LE MAIRE ACCUSÉ DE DÉTOURNEMENT DE 80 MILLIONS DE FRANCS CFA

Rien ne va plus à la commune de Bambilor. En effet, le feu couve entre l’édile de la ville et certains conseillers municipaux. Landing Mbengue premier adjoint au maire, Mme Aissatou GUEYE conseillère municipale, en présence du 2e adjoint El Hadji Samb et en compagnie de dix autres conseillers municipaux de la commune de Bambilor (Rufisque), ont tenu hier, Jeudi 08 Octobre 2020, un point de presse pour interpeller le maire Ndiagne DIOP, sur sa gestion de la Covid. Selon eux, 80 millions auraient été décaissés, à l’insu du bureau municipal. « Il est temps aujourd’hui qu’on aille aux choses sérieuses. j’en appelle à tous les confrères conseillers qui sont au niveau de la municipalité de venir vers nous pour qu’on discute réellement sur la situation qui prévaut dans la mairie.



Sinon demain, nous serons sanctionnés et nous tous nous serons responsables » a déclaré Landing Mbengue premier Adjoint au maire de la commune de Bambilor. C’est dans ce même sillage que Mme Aissatou GUEYE conseillère municipale s’interroge sur comment le maire Ndiagne Diop a pu décaisser ces 80 millions à l’insu du bureau municipal. « Comment il a pu convaincre le sous-préfet pour obtenir une approbation, comment il a pu décaisser 80 millions au niveau du trésor alors que les membres du bureau n’ont ni siégé ni signé. Nous ne comprenons pas, est ce qu’il a imité nos signatures nous ne savons pas. Nous interpellons directement le Chef de l’Etat pour auditer la commune de Bambilor » s’interroge t- elle. Nos tentatives pour joindre le maire de la commune n’ont malheureusement pas abouti. Nous restons cependant à sa disposition pour une éventuelle réaction.