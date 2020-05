VIDEO - Sadio Mané dans le Top 50 des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League.... Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)| La liste des 50 meilleurs joueurs à avoir foulé les pelouses anglaises depuis 1992 vient d’être dévoilée par le site FourFourTwo. Un Top 50 où on retrouve Sadio Mané. Le Sénégalais est classé 42e devant des joueurs comme Fabregas, Yaya Touré, Pirès, Owen ou encore Sheringham.



Sadio Mané parmi les meilleurs



C’est Thierry Henry qui est désigné comme le meilleur joueur de l’histoire de la Premier League, juste devant Cristiano Ronaldo, Alan Shearer et Wayne Rooney ! On retrouve Éric Cantona à la cinquième place, et Patrick Viera à la dixième.

Les joueurs de Manchester United dominent le classement



Parmi les 50 noms, 20 sont des joueurs de Manchester United, signe de l’ultra-domination du club alors dirigé par Sir Alex Ferguson, avant l’émergence de Chelsea et Manchester City. Le débat étant éternel en Angleterre, FourFourTwo n’a pas franchement tranché pour décider qui était le meilleur entre Frank Lampard, Paul Scholes et Steven Gerrard, les trois géniaux milieux de terrain. Ils sont respectivement classés sixième, septième, et huitième, et on devine qu’il s’agit en fait d’un petit ex aequo.



Voici le top 50



50. Denis Irwin



49. Teddy Sheringham



48. Michael Owen



47. Robbie Fowler



46. ​​Jaap Stam



45. Robert Pires



44. Yaya Touré



43. Cesc Fabregas



42. Sadio Mane



41. Luis Suarez



40. Xabi Alonso



39. Robin Van Persie



38. Sol Campbell



37. Michael Carrick



36. Nicholas Anelka



35. Ruud van Nistelrooy



34. Tony Adams



33. Gianfranco Zola



32. Harry Kane



31. David Silva



30. Edwin van der Sar



29. David Beckham



28. N’Golo Kante



27. Dwight Yorke



26. Andy Cole



25. Eden Hazard



24. Didier Drogba



23. Virgil van Dijk



22. Kevin De Bruyne



21. Nemanja Vidic



20. Peter Schmeichel



19. Vincent Kompany



18. Dennis Bergkamp



17. Petr Cech



16. Mohamed Salah



15. Sergio Aguero



14. Ashley Cole



13. Rio Ferdinand



12. John Terry



11. Ryan Giggs



10. Patrick Vieira



9. Roy Keane



8. Steven Gerrard



7. Paul Scholes



6. Frank Lampard



5. Eric Cantona



4. Wayne Rooney



3. Alan Shearer



2. Cristiano Ronaldo



1. Thierry Henry

