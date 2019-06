VIDEO - Thierno Dieng, Maire de Mbédiène sur l'affaire BBC-Aliou Sall : "C'est l'opposition qui..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 13:24

L'édile de la commune de Mbédiène appelle à la prudence dans le scandale présumé de 10 milliards de dollars révélé par la BBC. D'après Thierno Dieng, c'est l'opposition qui est derrière le média britannique pour mettre du sable sur le Dialogue national lancé par le Chef de l'Etat Macky Sall.

"L'implication des médias étrangers dans l'affaire Pétrotim-Tim m'a fait très mal. L'opposition devrait passer par la voie parlementaire. Parce que le problème est très sérieux. On est dans un pays pétrolier et gazier. Et ce sont des forces occultes qui sont derrière l'opposition, pour mettre notre pays dans le chaos", a-t-il accusé.

M. Dieng a toutefois demandé à la justice de faire son travail pour que tout le monde ait la conscience tranquille.