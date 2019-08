VIDEO - Zahra Iyane Thiam: "Nous avons pu mettre en oeuvre la vision de l'économie sociale et solidaire" Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 10:33 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam a tiré un bilan relativement satisfaisant de ses tournées, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PLASEPRI dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, lesquelles ont bénéficié d'une enveloppe de 700 millions FCFA. "Au niveau de le région de kaffrine nous avons constaté une forte expérimentation de l'économie sociale et solidaire à travers des organisations de femmes, regroupées sous forme de chaîne de valeur. Maintenant dans cette chaîne de valeur, il y a quelques défaillances liées à l'accessibilité vers d'autres marchés par rapport à la distribution et à la commercialisation des céréales locales. Donc, nous verrons dans le cadre de la promotion de ce modèle, dans le cadre du renforcement des chaînes de valeur, comment nous pouvons avec les structures identifiées, participer au renforcement des différentes organisations", a-t-elle fait savoir, non sans annoncer qu'elle sera prochainement dans le nord du pays.



