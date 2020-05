Vaccin contre le Covid-19: l’Institut Pasteur vise des premiers résultats dès octobre L'institut Pasteur travaille à trois projets de vaccins anti-coronavirus, dont le plus avancé devrait donner des premiers résultats dès cet automne.



Après le très lourd bilan humain de la pandémie, de nombreux chercheurs travaillent d'arrache-pied à un vaccin anti-Coivid-19 ou à [un traitement]url:https://www.capital.fr/entreprises-marches/4-traitements-du-coronavirus-a-letude-en-europe-1365738 . L'Institut Pasteur est engagé sur trois projets, dont le plus avancé, basé sur un vaccin de la rougeole modifié, devrait donner des premiers résultats en octobre, selon la coordinatrice des programmes vaccins, Christiane Gerke. Pour ce qui est du vaccin anti-Covid tiré d'un vaccin de rougeole modifié, "les feux verts (réglementaires pour démarrer les essais cliniques, ndlr) sont attendus pour juillet. Les essais cliniques démarreront immédiatement après ces feux verts. Les premiers résultats de la phase I sont attendus pour la fin d'octobre. La phase II ou phase II/III est prévue pour début décembre", indique-t-elle à l'occasion d'un entretien accordé à l'AFP.

"Dès que suffisamment de données ont été collectées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité, l'immunogénicité et la performance du vaccin, un classement pour utilisation en urgence par l'OMS peut être demandé. Ceci permet l'utilisation de produits qui ne sont pas encore autorisés. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il faudra planifier en même temps une fabrication à large échelle pour préparer rapidement des centaines de millions de doses", a-t-elle souligné.



capital.fr



