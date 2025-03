Valorisation de l’or du Sénégal : un comptoir national et une raffinerie en phase de lancement Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Somisen/ Fonsis/ Ngagne Demba Touré/ Serigne Ndong Dans une avancée significative pour l'industrie minière sénégalaise, le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) et la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN S.A) ont conclu un partenariat visant à établir un comptoir national ainsi qu'une usine de raffinage de l'or provenant des mines artisanales et semi-mécanisées. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de transformation locale des ressources minières, un enjeu crucial pour l'indépendance économique du Sénégal. Il a pour objectif d'attirer des investissements nationaux et internationaux pour concrétiser des projets structurants, contribuant ainsi à la solidité du secteur minier et à la croissance économique du pays. Selon Babacar Gning, Directeur général du FONSIS, cet accord est d'une importance capitale : « La transformation locale des ressources minières est essentielle pour la souveraineté économique. Ce partenariat permettra la création de la première société de raffinage d'or à capitaux sénégalais. » Dans la même veine, Ngagne Demba Touré, Directeur général de la SOMISEN, affirme : « Cet accord est une étape clé dans la réalisation de l'axe Économie compétitive de l'Agenda National de Transformation Sénégal Vision 2050, visant à faire du secteur minier un moteur de croissance. » Un moteur pour l'émergence économique du Sénégal Le FONSIS, en tant qu'outil stratégique de l'État, a pour mission d'accélérer la transformation économique du Sénégal à travers des investissements ciblés. En mobilisant des ressources pour co-investir avec le secteur privé dans des projets à fort impact socio-économique, il favorise l'émergence de champions nationaux et de mécanismes de financement innovants. De son côté, la SOMISEN S.A, en charge du portefeuille minier de l'État, joue un rôle central dans la gestion des opérations minières et la commercialisation des produits. Ce partenariat avec le FONSIS renforce ainsi l'engagement du Sénégal en faveur d'une exploitation responsable et avantageuse de ses ressources, avec une création de valeur sur le territoire national. Avec cette initiative, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une meilleure valorisation de ses ressources naturelles, adoptant un modèle de développement inclusif et durable.



Source : Source : https://atlanticactu.com/valorisation-de-lor-du-se...

