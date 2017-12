Vente de migrant en Libye - « Il faut dire non à l’esclavage », dixit la Marocaine, Mme Sadi La Marocaine Madame Sadi, représentante du groupe « Stop à l’esclavage », a réagi au micro de leral.net lors d’un rassemblement à Dakar. Selon elle, on doit dire non face à l’esclavage, face aux actes barbares et stopper ces mauvais actes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017

