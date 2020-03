Vente de pain dans les boutiques : Une interdiction à risque

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

L’interdiction de vente de pain par le ministère du commerce a très tôt montré ses faiblesses.



Entrée en vigueur ce lundi, cette interdiction de vente de pain dans les boutiques suscite interrogation au regard de la violation du décret présidentiel portant sur l’interdiction des manifestations publiques et des rassemblements.



En effet, ce lundi matin, les Sénégalais friands de pain matinal ont été contraints de former de longues queues dans presque toutes les boulangeries de la capitale pour se procurer le pain.



Ce qui a éveillé la furie de certains internautes qui ont fustigé la décision du ministère du Commerce qui n'a pris aucune mesure d’accompagnement avant de signer l’arrêté d’interdiction.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos