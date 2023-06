Verdict du procès Sonko-Adji Sarr: La réaction de Me El hadj Diouf Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat de l’accusatrice Adji Sarr, Me El Hadj Diouf a fait face à la presse suite au verdict du procès opposant sa cliente à Ousmane Sonko. « Nous aurions voulu la condamnation de Sonko à minimum 10 ans de prison ferme, mais nous sommes obligés de nous plier à la décision des juges de la chambre […] L’avocat de l’accusatrice Adji Sarr, Me El Hadj Diouf a fait face à la presse suite au verdict du procès opposant sa cliente à Ousmane Sonko. « Nous aurions voulu la condamnation de Sonko à minimum 10 ans de prison ferme, mais nous sommes obligés de nous plier à la décision des juges de la chambre criminelle », lance la robe noire avant de continuer: » le viol n’a pas été reconnu mais l’existence du contact sexuel n’a pas été niée, celle de sperme non plus ». Toujours selon Me El Hadj Diouf, la culpabilité de Sonko a été retenue par les juges donc la plaignante et ses avocats sont satisfaits. Il indique que les accusations de Adji Sarr sont un peu reconnues raison par laquelle Ousmane Sonko a été condamnée à deux ans de prison ferme.



Source : https://lesoleil.sn/verdict-du-proces-sonko-adji-s...

