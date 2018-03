Vidéo: 1ère Édition TAPIS ROUGE Gala Chic & Elégant et lancement de la collection Mata Style Ce samedi 17 Mars 2018, sera gravé dans l'agenda culturee du Sénégal avec la première édition du TAPIS ROUGE Gala Chic & Élégant et du lancement de la nouvelle collection de MATA STYLE. Un parterre d'autorités, hommes d'affaires, célébrités, acteurs et actrices de la mode, artistes et épicuriens ont répondu présents à la première édition du gala Chic & Élégant de la nouvelle collection de Mata Style avec Tange Vipeoples. Des couleurs qui se croisent mais qui ne se ressemblent pas, très fashion, classe et stylées étaient à l'ordre du jour. Mais également avec de belles prestations des artistes comme Demba Guissé qui a ouvert le bal, Baye Ousmane, Mbathio Ndiaye , le Groupe Safari et le prince de la musique Sénégalaise, Pape Diouf dans un show fatal. Regardez les images.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|



