Vidéo : Abdou Aziz Diop de Sicap Mbao : Tout ce que vous ne savez pas sur l’homme qui lave et habille les "fous" du Sénégal Abdou Aziz Diop (50 ans), cet habitant de Sicap Mbao, villa numéro 6, a décidé, avec l'action, de faire un plaidoyer pour un mieux être des déficients mentaux, en les lavant, les coiffant et leur offrant des habits décents. Tout ce que vous ne savez pas sur cet homme ayant le sens de son prochain. Leral.net vous promet une vidéo inédite demain mardi où Abdou Aziz Diop lave, coiffe et habille ces déficients mentaux du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018 à 06:35











