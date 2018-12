Vidéo - Absence de transports à Touba et Mbacke : les élèves s'entassent dans des charrettes en risquant leur vie Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 08:57 | | 0 commentaire(s)| Tous les matins, un nombre exorbitant d’enfants s’entasse et se bouscule dans les véhicules de transport en commun. Ce qui explique les embouteillages monstres notés à certaines heures et sur plusieurs endroits du tronçon Touba-Mbacke. En effet, aux heures de pointe, ces nombreux élèves éprouvent d’énormes difficultés à trouver un véhicule de transport pour se rendre à leurs établissements respectifs.



