Vidéo - Alioune Sarr : "Avec la plateforme logistique et commerciale de Diamniadio, le Sénégal devient un Hub sous régional pour la production et la commercialisation des produits agricoles" Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)| Selon le ministre du commerce Alioune Sarr, le Sénégal, avec la plateforme logistique et commerciale que constituent la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national, Le président de la République, Macky Sall inaugurée jeudi après-midi, le Sénégal est en voie de devenir un "HUB sous régional pour la production et la commercialisation des produits agricoles".



Accueil Envoyer à un ami Partager