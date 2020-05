Vidéo - Drame à Kounoune - Elle ébouillante sa belle-mère et l'égorge avec...... Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2020 à 00:08 | | 0 commentaire(s)| Drame à la cité air France de Kounoune, dans le département de Rufisque. Vendredi-matin, la dame du nom de Khady Diouf 70 ans a été retrouvée morte dans sa salle de bain le corps ébouillanté et la tête fracassée. La mise en cause est sa belle-fille qui dit-on l'a toujours "menacé de mort".



La gendarmerie de Sangalkam même l'enquête. Le corps a été enlevé par les sapeurs pompiers de Rufisque.



