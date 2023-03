[Vidéo] Entretien sur France 24 : Mimi Touré vilipende Macky Sall et tire sur le PDS Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

A la suite de Macky Sall qui a déclaré la semaine dernière sur l’Express qu'il pouvait légalement briguer un troisième mandat, son ancienne Première ministre Aminata Touré est montée au créneau pour tout balayer d’un revers de main. Dans un entretien accordé à France 24, l’ancienne directrice de campagne du président Sall en 2012 et en 2019, souligne que ce dernier ne peut en aucun cas briguer à nouveau le suffrage des sénégalais. S’agissant de ses bisbilles avec le Pds, Aminata Touré soupçonne Wade et Cie de basses manœuvres avec le régime dans le but d’amnistier Karim Wade, même s’ils soutiennent le contraire dans les médias. Mimi en veut pour preuves les positions intrigantes du groupe Wallu à l’assemblée nationale où les députés libéraux se démarquent tout le temps des initiatives de l’opposition.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Video-Entretien-sur-France-...

